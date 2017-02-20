Vatandaşlara 'para üstü' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Para üstü olarak kalan kuruşlar kayda girmediği için tüm mağaza ve şubelerden yılda milyonlarca liralık vergisiz kazanç elde ediliyor." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, perakende işletmelerin etiketlerindeki kuruşlu fiyatların kasada yukarı yönlü yuvarlandığına dikkat çekti.



Geçen ay itibarıyla piyasaya sürülmüş 208 milyon 694 bin 550 adet 1 kuruş ile 1 milyar 447 milyon 864 bin 750 adet 5 kuruş bulunduğunu bildiren Palandöken, söz konusu işletmelerin birçoğunda alışverişlerde para üstü olarak kuruşların verilmediğini anımsattı.



"YILDA MİLYONLARCA LİRALIK VERGİSİZ KAZANÇ ELDE EDİLİYOR"



Her alışverişte vatandaşın almadığı 1 kuruşla büyük bir kazanç oluştuğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız bilinçli olmalı ve kuruşunu ısrarla istemeli. Para üstü olarak kalan kuruşlar kayda girmediği için tüm mağaza ve şubelerden yılda milyonlarca liralık vergisiz kazanç elde ediliyor. Vatandaşın kuruş para üstünü almaktaki ısrarı karşısında iş yerleri de kasalarında kuruş bulundurmaya başlayacak. Etikette düşük fiyat gösterip para üstü vermeyen iş yerlerinin uyguladıkları satış politikalarının adil olmadığını ve piyasadaki kuruşların kullanılması gerektiğini vurgulayan kamu spotları hazırlamalı."