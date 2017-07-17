Vatandaşlar yurt genelinde 'demokrasi nöbeti' tuttu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tuttu.



CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ



Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam etti.



Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca bugün de sürdürdü.



Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret etti.



Oluşturulan "15 Temmuz hatırası" alanlarında fotoğraf çektiren vatandaşlar, çalınan marşlar ve türküler eşliğinde demokrasi nöbetini devam ettirdi. Bazı kurum ve kuruluşlar da vatandaşlara kumanya dağıttı.



Öte yandan Kızılay Güvenpark'ta toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.



ŞEHİTLER ABİDESİ'NE YOĞUN İLGİ



Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.



Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.



KISIKLI



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.



Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.



ŞEHİTLER MAKAMINA ZİYARETÇİ AKINI



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şehitler Makamı'nı vatandaşlar ziyaret etti.



TAKSİM MEYDANI



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.



GAZİANTEP



15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş "demokrasi nöbeti"ne katıldı.



Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, demokrasi nöbetine destek verdi.



Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.



Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.



SAMSUN



Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tuttu.

Bakan Kılıç demokrasi nöbetine katıldı



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetine katıldı.



Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 16 Temmuz 2016 sabahında hain darbecilerin tarihin kara sayfalarına gömüldüğünü hatırlattı.



Demokrasi nöbetine, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



ESKİŞEHİR



Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya başladı.



İZMİR



İzmirliler "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.



Konak Meydanı'ndaki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, müzik dinletisi sunuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla programa katılanlar marşlar söyledi, sloganlar attı.



Demokrasi nöbeti Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.



Türk Kızılayı Konak Meydanı'nda gönüllülerden kan bağışı aldı. Meydanda kurulan çeşitli belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarından ikramlar dağıtıldı.



Anadolu Ajansının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan İzmir Konak Meydanı'ndaki sergisi de ilgi gördü.



TRABZON



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.



ADANA



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Adana Merkez Park'a gelen vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürdü.



TEKİRDAĞ



Tekirdağ Valiliği Meydanında düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı.



Daha sonra program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin de gösterimi yapıldı.



Tekirdağ'ın Çorlu, Malkara, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde de programlar gerçekleştirildi.



Tekirdağ ve ilçelerindeki nöbet saat 24.00'e kadar devam edecek.



NEVŞEHİR



Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine devam etti.



Ellerinde Türk bayraklarıyla Diriliş Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Ya Allah Bismillah, Allahuekber" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi, sanatçı Esat Kabaklı konser verdi.



Demokrasi nöbetinin devam ettiği alana çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca stantlar kuruldu. Kızılay çadırında kan bağışı alınırken, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince aşure, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesince çay ikramı yapıldı.



SİNOP



Sinop'ta Hükümet Konağı Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi.



Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlara alanda çeşitli kurumlarca açılan stantlarda simit ve ayran ikramında bulunuldu.



Programa, Vali Hasan İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Sertel, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başpehlivan Balaban demokrasi nöbetinde



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Anıtında düzenlenen programa altın kemeri ve kupası ile katılan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, 15 Temmuz şehitlerini hürmetle andıklarını söyledi.



Hain darbe girişimini unutmayacaklarını vurgulayan Balaban, ''İnşallah ülkemizde böyle bir acının yaşanmamasını diliyorum. Edirne halkına bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Altın kemeri kuşanmayı Allah bana nasip etti." dedi.



Konuşmaların ardından Başpehlivan Balaban, protokol üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu



Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından, '15 Temmuz' yazılı tişörtler ve ellerinde Türk bayrakları ile yüzlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek demokrasi nöbeti tuttu.



Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından topluluk birlikte yatsı namazı kıldı. Daha sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Şehitler Ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Demokrasi nöbeti Bolu ve ilçelerinde saat 24.00'a kadar devam edecek.

Kırklareli



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, "15 Temmuz" yazılı tişörtler giyen ve ellerinde Türk bayrakları olan çok sayıda vatandaş bir araya geldi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, kurulan dev ekrandan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektiflerine yansıyanlar gösterildi.



Bazı vatandaşlar, meşalelerle nöbeti sürdürürken, çalınan marşlar ve şarkılara eşlik etti.

Bursa



Bursa 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, o geceyi anlatan belgeselleri kurulan dev ekranlardan izledi.



Mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atıp marşlar söyledi.



Türk Kızılayı, ilçe belediyeleri, çeşitli kurum ve kuruşlarca içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Balıkesir



Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan demokrasi nöbetine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.



Büyükşehir Belediyesince meydana kurulan dev ekranda vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olayları izledi ve aynı zamanda ilahiler okundu.



Geç saatlere kadar nöbet tutan vatandaşlar meydanda Türk bayrağı dalgalandırdı.

Kütahya



Kütahya Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, FETÖ'nün İslam dinini kullanarak insanları kandırdığını anlattı.



Konuşmaların ardından, mehter takımı gösteri sundu.

Yalova



Yalova'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.



Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerce meydanda kurulan stantlarda çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Çanakkale



Çanakkale Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğinin ikinci gününde vatandaşlar İskele Meydanı'na geldi.



Vatandaşlar dağıtılan Türk bayraklarıyla birlikte mehter Takımının seslendirdiği marşlara eşlik etti.



İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım'ın yaptırdığı duanın ardından geçen yıl 15 Temmuz günü çekilen fotoğraflardan hazırlanan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Bilecik



Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda özellikle çocuklar ve kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla uzun süre sahnede marşlar söyledi.



Program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin de gösterimi yapıldı.



Tokat, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kocaeli, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane,Bayburt, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Manisa, Denizli, Uşak, Aydı, Karaman, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan, da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında demokrasi nöbetleri sürdürüldü.