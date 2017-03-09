Vatandaşlar suikast girişimi sanıklarına ip attı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.



Salona giriş sırasında protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı.



Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.



SANIKLARA İP FIRLATILDI



Salona giriş sırasında protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı.



Yargılamanın üçüncü haftasında, sanıkların avukatları tarafından savunmalarının yapılmasının ardından ara kararın açıklanması bekleniyor.