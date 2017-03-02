Vatandaş ihbar etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşların jandarmaya ihbarı sonucu kayalık bölgede toprağa gömülü 500 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de kayalıklar arasında toprağa gizlenmiş 6 el yapımı patlayıcı bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



VATANDAŞ İHBAR ETTİ, 500 KİLOGRAM PATLAYICI BULUNDU



Şemdinli ilçesinde vatandaşların İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattı'na yaptığı ihbara istinaden Gelişen köyü kırsal alanında arama ve tarama faaliyeti yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan çalışmalarda kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş vaziyette toplam 500 kilogram ağırlığında 6 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."