Vatan nöbetinde bayramlaşma

Bingöl'de Elmalı köyünde vatan savunması yapan güvenlik korucuları, nöbet kulübesinde çocuklarıyla bayram sevinci yaşadı.

Bingöl'de yol güvenliği sağlayan güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ile gittiği Bingöl- Erzurum karayolunun Elmalı mevkisinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları ve aileleriyle bayramlaştı, beraberinde getirdiği tatlıyı ikram etti.



PKK'lı teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları da çocuklarıyla bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

"BAYRAMLAŞABİLİYORSAK KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN NÖBET TUTMASINDAN KAYNAKLANIYOR"



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen, güvenlik güçlerinin bayramda dahi vatan savunması için görev yaptığını söyledi.



Gece gündüz demeden görevleri başında olan güvenlik korucularının bayramını kutlamak için geldiğini vurgulayan Sözen, "Eğer biz bugün evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak, bayramlaşabiliyorsak bu, kahraman güvenlik güçlerimizin nöbet tutmasından kaynaklanıyor. Biz de onları yalnız bırakmamak adına, onların çocuklarıyla bayramlarını kutlamaya geldik." ifadelerini kullandı.



Güvenlik Korucusu Ali Kan (37) da nöbette olduğu için çocuklarının nöbet kulübesine gelerek bayramlaştığını belirtti.



Çocuklarının nöbet kulübesine gelmesinden duyduğu sevinci dile getiren Kan, "Çocuklarım nöbet yerime ziyaretime gelmişler. Çok duygulandım. Biz de istiyoruz köyümüzde, evimizde bayram yapalım ama nasip olmadı. Bugün burada nöbetçiyim. Vatan görevini yapmak zorundayız." dedi.