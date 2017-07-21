Varlığından korkuyorlar, dünyaya meydan okuyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini yorumlayan meclis başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, ülkenin istikrarının sürmesini sağlayacağını belirterek, "Bir anayasa değişikliği oldu, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Çok iyi olacak Türkiye, Meclisi çok güçlü olacak. Ülkemi seven bir kişi olarak görüyorum ki, çok iyi olacak. İstikrar kendini daha da gösterecek." dedi.



Ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kahraman, Birlik Vakfı Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Gürbüz Dinç'ten bilgi aldı.



Kahraman, daha sonra Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.



Burada konuşan Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'nin önünü açarak hızla büyümesine zemin hazırlayacağını belirtti.



Kahraman, "Recep Tayyip Erdoğan dünya liderdir. Varlığından korkuyorlar, dünyaya meydan okuyor, kıymetini bilmemiz lazım. Bir anayasa değişikliği oldu, cumhurbaşkanlığı sistemi. Çok iyi olacak Türkiye, Meclisi çok güçlü olacak. Ülkemi seven bir kişi olarak görüyorum ki, çok iyi olacak. İstikrar kendini daha da gösterecek." diye konuştu.





