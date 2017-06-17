Vanuatu Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Güney Pasifik Okyanusu ülkesi Vanuatu'nun Devlet Başkanı Womtelo Reverend Baldwin Lonsdale'in başkent Port Villa'da rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Vanuatu Daily Post'ta yer alan habere göre, gece aniden rahatsızlanan ve başkentteki Villa Devlet Hastanesine kaldırılan Devlet Başkanı Lonsdale, sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.



Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Lonsdale, Eylül 2014'te yapılan seçimleri kazanarak devlet başkanlığı görevine seçilmişti.



Başkanın ölüm haberinin ardından Vanuatu'da bayraklar yarıya indirilirken, hükümet ve ülkenin ileri gelenlerinin Lonsdale'in son yolculuğuna uğurlanması için devlet töreni yapma kararı aldığı belirtildi.