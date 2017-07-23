Vanlı tekne üreticisinin hedefi Hazar Denizi'ne açılmak

Van'ın Edremit ilçesindeki tersanede ürettiği tekneleri çeşitli illere satan Enzar Denizcilik Müdürü ve Van Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Nevzat Aydın, şimdi de Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelere tekne pazarlamayı hedefliyor.

İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kiraladığı tersanede 2011 yılında çalışmalara başlayan Aydın, 6 yılda 24 tekne üretti.



Uzunluğu 5 ile 24 metre, fiyatı 6 ile 400 bin lira arasında değişen tekneleri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aydın, işlerini daha da geliştirerek Hazar Denizi kıyısındaki ülkelere tekne satmayı amaçlıyor.



Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başta Vanlıları Van Gölü'nde gezdirebilmek için tersane açtığını söyledi.



İnsanları gölle buluşturmak amacıyla çaba gösterdiğini anlatan Aydın, bu kapsamda küçük ekonomik tekneler yaptığını ifade etti.



Zamanla her bütçeye hitap edecek sac ve fiber tekneler ürettiklerini dile getiren Aydın, "Türkiye'nin en ucuz sac teknelerini üretiyoruz. Bu tekneleri imal ederken herkesi Van Gölü'ne ulaştırmak istedik. Şu ana kadar amacımızın yüzde 40'ına ulaşabildik ama biz hayallerimizi gerçekleştirmek için koşmaya ve yüzmeye devam ediyoruz." dedi.



"AMACIMIZ HAZAR DENİZİ'NE AÇILMAK"



Asıl amaçlarının yurt dışına tekne satışı gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:



"Amacımız Hazar Denizi'ne açılmak. Hazar Denizi bizler için çok büyük potansiyele sahip. Çünkü biz orada bir gölden bahsetmiyoruz. Büyük bir deniz ve ona kıyısı olan ülkeler var. Van Ticaret Sanayi Odası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde bir projeyi yakında hayata geçireceğiz. Hazar Denizi'nde balıkçılık alanında da kendimizi göstermek istiyoruz. Eğer bunu sağlarsak tekne satışının yanında yedek parça ve ekipman sektörü de canlanacak."



