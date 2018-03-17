Van'daki silahlı saldırı

Edremit ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Fuat Kılağus'un cenazesi toprağa verildi.

Van'ın Edremit ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik korucusu Fuat Kılağus'un cenazesi defnedildi.

Edremit ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan ve dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kılağus (41) için Fırat Mahallesi'ndeki evinin önünde tören düzenlendi.

Kılağus'un Türk bayrağına sarılı naaşı törenin ardından mahalle camisine getirildi. Burada Müftü Vekili Fadil Sizcan'ın kıldırdığı cenaze namazının Kılağus'un cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada Fırat Mahallesi'ndeki evlere Türk bayrakları ve Kılağus'un fotoğrafı asıldı.

Törene eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakam, belediye başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kılağus'un evli ve 9 çocuk sahibi olduğu belirtildi.