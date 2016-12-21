Van'daki FETÖ/PDY operasyonu
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 öğretmenden 5'i tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmenler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Bir öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA