Van'da yeni açılan fabrika 300 kişiye iş imkanı sağladı

Türkiye genelinde temsilciliği bulunan bir tekstil firması Van'da açtığı fabrikasında 300 kişiye iş imkanı sağladı.

Türkiye genelinde temsilciliği bulunan bir tekstil firması Van'da açtığı fabrikasında 300 kişiye iş imkanı sağladı.



İstanbul'da 2011'de kurulan Blue Tekstil Moda, Van'da kurduğu fabrikasını törenle açtı. 2 milyon maliyetle kurulduğu belirtilen fabrikada, 300 çalışanla günlük 20 bin giyim malzemesi üretilmesi hedefleniyor.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, artık Van'ın da kendine ait bir tekstil kenti olduğunu söyledi.



Kayatürk, "Tekstilkent'e gidenler, burada çalışan kardeşlerimizin nasıl harikalar yarattığını ve 'Bu iş burada olmaz, tutmaz' diyen herkesi nasıl utandırdığını görecekler. Şu anda Ankara'dan, İstanbul'dan buraya tecrübelerini taşıyanlar sadece Van Tekstilkent'e değil, il genelinde yaklaşık 3 bin insanı çalıştırıyorlar. Bu 3 yıl önce bir hayaldi." diye konuştu.



Yatırımcıları Van'a davet eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise yerel yönetimler olarak, tekstil sektörünü kente kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarına değindi.



Tuşba Belediyesi olarak "TUŞMEK" isimli proje geliştirdiklerini ifade eden Özgökçe, "Bu projeyle özellikle bayanlara altın bilezik niteliğinde meslekler öğreteceğimizi söyledik. Bu istihdama yönelik meslek edindirme kurslarımız sürecek. Hazır olan kardeşlerimiz de bu ortamlarda iş bulacaktır. Buraya yönelik olan bu avantajları kullanacakları için tüm yatırımcıları Van'a davet ediyoruz."



Blue Tekstil Moda Yönetim Kurulu Başkanı Vadullah Çiçek de firması hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından, tekstil sektörünün ülkenin lokomotif taşlarından biri olduğunu söyledi.



Tekstilin ülkeye sağladığı katma değerin yanı sıra özellikle istihdam konusunda önemli katkı sağladığının altını çizen Çiçek, "Güzide şehrimize gerek mesleki, gerekse ekonomik olarak birçok katkımızın olacağını düşünüyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu güzel şehrimize, insanımıza bir vefa borcumuz vardı. Bizler de bu sebeple bu şehri tercih ettik. Şirketimiz olarak burada 300 kişiyi istihdam edeceğiz." diye konuştu.



Fabrika, duanın ardından açıldı. Açılışa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.