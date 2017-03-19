Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 84 kilo 390 gram toz esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette dedektör köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada 84 kilo 390 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, sürücü M.B'nin gözaltına alındığı bildirildi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terörizmin en büyük finansal kaynaklarından olan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğü bildirdi.



Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapanların tespiti ile yakalanmalarına yönelik faaliyetler kapsamında bir kamyonetle batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu aracın Cumhuriyet Mahallesi Çalık Sokak'taki boş arazide park halinde olduğunun belirlendiği ifade edildi.



Şüpheli M.B'nin bu araca binerek uzaklaşmak isterken yakalandığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, araçtaki aramada 84 kilo 390 gram toz esrar ele geçirildiği anımsatıldı.



Uyuşturucuyla mücadelenin süreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik olarak uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları ve bu suça iştirak edenler ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."