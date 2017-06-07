Van'daki terör operasyonunda 1 asker şehit oldu

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir asker şehit oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir asker şehit oldu.



Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi kırsal alanında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, teröristlerle çatışma yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilirken, çatışmada yaralanan bir jandarma personelimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. İlimizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.