Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bir sığınakta çok sayıda patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce 28 Ekim'de ikna çalışmaları sonucu teslim olması sağlanan terör örgütü PKK mensubunun verdiği bilgiler doğrultusunda, dün Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya Mahallesi kırsalında, yer gösterme, tarama ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Faaliyet sonucunda bulunan sığınakta, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 10 kilogramlık bidona hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 adet 5 kilogramlık bidona hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 3 adet 5 kilogramlık salça kutusuna hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 kilogram TNT, 500 gram A4 patlayıcı, 500 gram dinamit, 30 elektrikli fünye, 12 ateşleyici düzenek, 2 zaman ayarlı anahtar sistemi, 3 elektronik düzenek, radyo frekanslı düzenek, 300 metre kablo, vuruş izli 7,62 mm. kovan, çekiç, murç, testere, 10 testere bıçağı, 5 kilogram çay, 5 kilogram şeker, spor ayakkabı ve maket bıçağı ele geçirilmiştir."



Söz konusu malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu ifade edilen açıklamada, el yapımı patlayıcılar ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle düzeneklerin uzman ekiplerce yerinde imha edildiği bildirildi.



Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.