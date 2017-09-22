Van'da terör operasyonu

Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında 32 mağara ve sığınağa düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gürpınar'ın Arındı Mahallesi ile Başkale'nin Barış Mahallesi kırsalında 19-21 Eylül tarihlerinde 32 mağara ve sığınağa operasyon düzenlendiği belirtildi.



Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Operasyonda 100 metre elektrik kablosu, 5 fünye, 2 akü, 2 şemsiye, uyku tulumu, 4 battaniye, 3 pantolon, mont, 3 su bardağı, 3 çaydanlık, 30 pil (muhtelif ebatta), çakmak gazı, 3 piknik tüpü, 3 çift ayakkabı, 2 tüp silikon, silikon tabancası, 6 takım terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, jelikan bidon, 2 met, 3 paket çay, diş fırçası, şampuan, 3 kilogram deterjan, 5 tencere tava, bir takım kaşık çatal bıçak, 30 kilogram makarna, 15 kilogram zeytin, 10 kilogram küp şeker, 15 litre ayçiçek yağı, 10 kilogram patates, 5 kilogram soğan, 10 kilogram salça, 15 konserve gıda, 50 yumurta, 3 kilogram biber ve 12 sigara izmariti ele geçirilmiştir."