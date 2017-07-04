Van'da terör operasyonu

Van'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.



DİYARBAKIR'DA 4 İŞ ADAMI TUTUKLANDI



Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle 4 iş adamının tutuklanmasına karar verildi.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.



Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iş adamları Mehmet Çelik, Celalettin Birtane, Nihat Salmış ve Fırat Bal, "terör örgütü PKK'ya finans sağlamak" suçundan tutuklandı.