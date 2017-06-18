Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda, 14 roketatar başlığı, 15 roket sevk fişeği ile 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Çalışmalarda Edremit ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde metruk bir binada 14 roketatar başlığı, 15 roket sevk fişeği ile 2 kalaşnikof uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."