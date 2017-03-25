Van'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.