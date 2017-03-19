Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Hareket şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.