Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 3 av tüfeği, 4 tabanca, çok sayıda elektronik malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Van'ın Saray ilçesinde 13 kişinin gözaltına alındığı terör örgütüne yönelik operasyonda 3 av tüfeği, ikisi kuru sıkı 4 tabanca, çok sayıda elektronik malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ekipleri tarafından içede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Durdu Yüce" operasyonu yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, operasyonda DBP'li eski Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan, 3 belediye personeli ile bir muhtarın bulunduğu toplam 13 kişinin gözaltına alındığı, evlerde yapılan aramada 3 av tüfeği, 2'si kurusıkı 4 tabanca, çok sayıda elektronik malzeme ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.