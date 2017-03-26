Van'da 'indirim günleri' festivaline yoğun ilgi

Van'da düzenlenen ve 70 firmanın ürünlerini sergilediği "indirim günleri" festivali yoğun ilgi görüyor.

Van'da Ajans Asya Fuarcılık ve Van Ekonomist Dergisince bu yıl ilk kez düzenlenen "indirim günleri" festivali yoğun ilgi görüyor.



Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 4 gün önce başlayan festivalde, birçok ilden katılan 70 firmanın ürünleri sergilendi.



Otuz bin kişinin ziyaret ettiği festival, ziyaretçi akınına uğruyor.



"FESTİVALİMİZ BU AYIN 31'İNE KADAR DEVAM EDECEK"



Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kente yeni soluk getirdiğini belirtti.



Özellikle akşam saatlerinde stantların ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Güler, "İlimize yepyeni bir etkinlik kazandırdığımız için mutluyuz. Allah izin verirse bunu geleneksel hale getireceğiz. İranlıların ilgisi de çok iyi. Akşamları otellerden servisler kaldırıyoruz. İranlı turistleri fuara getiriyoruz. Önümüzdeki yıl İran'dan daha çok katılım olacak. Festivalimiz bu ayın 31'ine kadar devam edecek. Fuar sonuna kadar 70 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısı artıyor. Böyle fuarlar kentin tanıtımına da çok yarar sağlıyor." ifadelerini kullandı.





