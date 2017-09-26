Van'da bir terörist teslim oldu

PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Alay Komutanlığının müşterek halkla ilişkiler ve bilgi destek faaliyeti sonucunda, terör örgütünden kaçan bir bölücü terör örgütü mensubunun, bugün Sualtı Hudut Karakol Komutanlığına teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.