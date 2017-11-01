Van'da bal üretiminde 400 ton artış

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Görentaş, "İlimizde 155 bin kovan var. Geçen yıl 2 bin 400 ton, bu yıl 2 bin 800 ton bal üretimi yaptık." dedi."

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, kentte bal üretiminde geçen yıla göre 400 ton artış sağlandığını bildirdi.



Görentaş, Van'ın, Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını söyledi.



Özellikle bu yıl bal üretiminde gözle görülür artış yaşandığını belirten Görentaş, "İlimizde 155 bin kovan var. Geçen yıl 2 bin 400 ton, bu yıl 2 bin 800 ton bal üretimi yaptık. Bu artışta havanın güzel gitmesinin etkisi oldu." dedi.



Görentaş, Van balının, meralarda üretildiği için kaliteli olduğunu anlattı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının arıcılığa büyük destek verdiğini ifade eden Görentaş, şunları kaydetti:



"Geçen dönemlerde bal üreticilerimize, bal ürünlerine ve bal kesme malzemelerine yüzde 50 hibe programımız gerçekleşti. Bölgemiz bu anlamda hayvancılık ve arıcılık açısından önemli bir konumda. Arıcılığı geliştirdiğimiz zaman bölge halkının gelir seviyesi de artacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın arıcılığa yönelmesini istiyoruz."



