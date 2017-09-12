Van'da bal hasadı başladı

Zengin bitki örtüsü nedeniyle bal üreticilerinin tercih ettiği Van'da 750 arıcının 140 bin kovanda başladığı bal hasadında 2 bin ton rekolte bekleniyor.

Van'da 750 arıcının 140 bin kovanda bal hasadı başladı.



Zengin bitki örtüsü nedeniyle bal üreticilerinin tercih ettiği Van'ın yüksek rakımlı yaylalarına aylar önce bırakılan kovanlar açılmaya başlandı.



Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yaptığı açıklamada, kent genelinde 750 arıcının 140 bin kovanda bal ürettiğini anlattı.



Van'ın kovan bakımından Türkiye'de ilk 10 sırada yer aldığını ifade eden Tandoğan, "2017 sezonu çok verimli ve bereketli oldu. En iyi ve en çalışkan arı ırkı ile çalışıyoruz. Türkiye ortalaması üzerinde bir bal hasadı bekliyoruz." dedi.



Van'da 2 bin ton bal hasadı beklenildiğini kaydeden Tandoğan, "Ballı bitkilerin çok yoğun olduğu bir coğrafyaya sahibiz. Çevre kirliliğinin olmayışı ve doğanın temiz olması bal verimini etkiliyor" diye konuştu.



"TAHMİNİMİZİN ÜZERİNDE BİR REKOLTE BEKLİYORUZ"



Bal üreticisi Burhan Baran, çok kaliteli bir bal aldıklarını anlatarak, "Bu yılın bütün arıcılara bol ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah herkes bereketli bir sezon geçirir. Temennimiz tüm arıcıların emeklerinin karşılığını almasıdır. Tahminimizin üzerinde bir rekolte bekliyoruz" dedi.



Kaliteli balın tezgahtaki yerini almaya başladığını dile getiren bal satıcısı Rojda Coşkun da artan yağışın hasadı olumlu yönde etkilediğini ifade etti.



Coşkun, "Bu sezon son yılların en iyi hasadı gerçekleşiyor. Kar yağışının fazla olması bunun en büyük etkenlerindendir. Kuraklık bu yıl çok fazla yoktu. Kuraklığın olmaması yaylalarımızda daha fazla çiçeğin olmasına katkı sağladı." dedi.



