Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi Faraşin bölgesi Çalyan Yaylası'nda terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce Gürpınar ilçesi Faraşin bölgesi Çalyan Yaylası'na bir grup PKK/KCK'lı teröristin geldiğinin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."