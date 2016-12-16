Van'da 1,7 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 1 ton 750 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'den Van'a giden 65 LC 686 plakalı kamyonu, ilçeye bağlı Çamlık mevkisinde durdurdu.



Kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 1 ton 750 kilogram çay ele geçirildi. Olayla ilgili F.İ ve M.İ gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA