Van Persie'nin 90 dakikası İstanbul'da lüks bir daire

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı futbolcunun her 90 dakikası, yaklaşık 219 bin avroya denk geldi.

Geçen sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana kadar taraftarın beklentisini karşılayamayan Hollandalı futbolcu Robin van Persie, sarı-lacivertli kulüpten kazandığı ücretle dikkati çekiyor.



Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan bilgiye göre, yıllık 4 milyon 900 bin avro garanti ücret kazanıyor. 40 karşılaşmayla sınırlı olmak üzere her bir sezon için maç başına da 20 bin avro alan Van Persie'nin şu ana kadar Fenerbahçe Kulübünden elde ettiği kazanç 10 milyon 283 bin avroya (yaklaşık 43 milyon lira) ulaştı.



Fenerbahçe kariyerinde 73 maçı geride bırakan ve 4 bin 219 dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncunun her 90 dakikası, kazandığı ücrete göre yaklaşık 219 bin avroya (865 bin lira) denk geliyor.



Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki her 90 dakikasıyla İstanbul'da lüks bir dairenin sahibi olabilecek kadar ücret kazanıyor.

GEÇEN SEZON 5 MİLYON 700 BİN AVRO ALDI



Van Persie, maç primleri hariç geçen sezon 5 milyon 700 bin avro kazanç sağladı.



Yıllık parası 4 milyon 900 bin avronun yanı sıra maç başı ücretinden de 800 bin avroyu cebine koyan Van Persie'nin, kupasız tamamlanan sezonda Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon 700 bin avro (yaklaşık 22 milyon 500 bin lira) oldu.



Hollandalı futbolcu ayrıca, 1,5 yılda sadece maç başı ücretten 1 milyon 300 bin avro gelir elde etti.

BU SEZON 18 MAÇ KAÇIRDI



Van Persie, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 43 maçın yarısına yakınını kaçırdı.



Forma giymediği 18 maçın çoğunda fiziksel olarak yeterli bulunmadığı için kadroya alınmayan ya da yedek kulübesinde bekleyen deneyimli yıldız, geçen sezon sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile istediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle sıkıntı yaşamıştı. Hollandalı futbolcu, bu sezon da vatandaşı Dick Advocaat'tan istediği süreyi alamadı.



Hollandalı futbolcu, 1,5 sezonu geride bıraktığı Fenerbahçe'de 103 maçın 30'unda forma giyemedi.

73 MAÇ 32 GOL



Van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 73 lig maçında 32 gol attı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Fenerbahçeli taraftarların beklentilerini bir türlü karşılayamayan Van Persie'nin, sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Van Persie, Fenerbahçe'yle sözleşmesini tamamlaması durumunda bu sezonun geri kalan bölümüyle birlikte toplam 5 milyon 715 bin avro daha kazanacak.

VAN PERSİE'Yİ ABOUBAKAR TAKİP ETTİ



Türkiye'nin en fazla kazanan futbolcusu Van Persie'yi, 90 dakika başına düşen ücrette Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar takip etti.



Porto'dan bir sezonluğuna kiralanan Aboubakar, siyah-beyazlılara 3 milyon 200 bin avro garanti ücrete imza attı.



Ayrıca oynadığı maçlarda elde edilen her puan için 4 bin avro kazanan Kamerunlu futbolcu, şu ana dek kulüpten yaklaşık 3 milyon avro aldı.



Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için takımdan yaklaşık 1 ay ayrı kalan Aboubakar'ın ortalama süresi de düştü. Bu yüzden Kamerunlu golcünün her bir 90 dakikası, 166 bin avroya (yaklaşık 655 bin lira) denk geldi.

SNEİJDER'İN 90 DAKİKASI 152 BİN AVRO



Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin 90 dakikalık ücretine yaklaşan isimlerden biri de Galatasaray'daki vatandaşı Wesley Sneijder oldu.



Sarı-kırmızılı formayla 4 yılı geride bırakan Sneijder, şu ana kadar kulüpten yaklaşık 21 milyon 720 bin avro (86 milyon lira) kazanç elde etti.



Garanti ücret, maç başı ve imza paralarıyla 90 dakikası yaklaşık 152 bin avroya (600 bin lira) ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, kulübe önemli başarılar da kazandırdı.