Van Gölü kıyısında iftar

Kobani olaylarında kaç kişinin evini, dükkanını yaktılar. Bir düşünün, devletin parçalanması için kaç cahili dağa çıkarıp öldürttüler. Devlet, millet savunmasında kaç yiğidimizi şehit verdik.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesinin Van Gölü kıyısında düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı.



Edremit Belediyesinin Van Gölü sahilinde kurduğu çadırlarda düzenlediği programa katılan vatandaşlar, göl manzarasında iftarını açtı.



Osmanlı Sokağı, ramazan ve çocuk eğlence alanlarının da yer aldığı programda, ilahi konseri de verildi.



Programda konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, doğunun en büyük ve en kapsamlı iftar programını düzenlediklerini söyledi.



Vatandaşlara hizmette gönülle hizmet ettiklerini anlatan Çiçekli, "Duyguların değişkenliği düşünüldüğünde bazen unutkanlığı da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple birkaç hususu hatırlatıp eski ve yeni hal kıyaslaması yapmak istiyorum. Mesela geçen sene ramazan Edremit'te nasıldı? Ramazan ayında belediye neler yapıyordu? Toplumu ve ümmeti hangi manevi iklimle donatıyordu. Ben söyleyeyim İslami olan hiç bir donatı yoktu." diye konuştu.



Önceki yönetimin toplumu aslından uzaklaştırmak isteyen bir yönetim yapısına sahip olduğunu anlatan Çiçekli, amaçlarının önünde İslam, aşiret, gelenek ve hukukun birer engel olduğunu söyledi.



"İstedikleri destek için tüm bu değerleri yozlaştırması, toplumu bu bağlılıklarından koparması gerekiyordu." ifadelerini kullanan Çiçekli, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı önce dine saldırdılar. 'Biz aslında çok eskiden beri Zerdüştüz, Müslümanlık bize sonradan geldi' dediler. Ümmet yemedi. 'Nerede fitne çıkarabiliriz' diye sürekli bir çalışmanın içine girişiyorlar. Bu hain ve din düşmanları da Zerdüştlük olmayınca bu sefer taktik değiştirip, 'Madem dinden tamamen koparamıyoruz o zaman yavaşça dinsizleştirelim, imanlarını ellerinden alalım' deyip kendi hocalarını ürettiler, kendi cumalarını kılmaya, kendi fetvalarını vermeye çalıştılar. Özellikle Kobani olaylarında kaç kişinin evini, dükkanını yaktılar. Bir düşünün, devletin parçalanması için kaç cahili dağa çıkarıp öldürttüler. Devlet, millet savunmasında kaç yiğidimizi şehit verdik. İşte tüm bu anlattıklarımdan dolayı belediyenin ismini dini içerikli faaliyetlerde görüyorsunuz ve daha çok göreceksiniz."



Geçen yıl belediyenin devletin kaynağı ile 8, kendilerinin ise bu yıl 34 kilometre sıcak asfalt yaptığını vurgulayan Çiçekli, "Biz siyasi ayrım olmadan adalet ve liyakat üzerine hareket ediyoruz. Aş evleri kurduk. Sadece iftar çadırlarında iftar vermiyoruz. Ocağı tütmeyen gariplerin evine yemeklerini götürüyoruz. Şimdi nöbette olan asker, polis, koruculara da iftarlıklarını gönderiyoruz. Her mahalleye taziye evleri yapıyoruz. 2 mahallemize aile destek merkezi yaptık. 2 milyon avroluk kültür merkezimizin temelini iki ay içinde atacağız. 2 büyük park yaptık. 4 tane daha yapıyoruz." dedi.