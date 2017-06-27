Van Gölü kıyılarında bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin son gününde İranlıların yanı sıra turistler ve kent sakinleri, Van Gölü sahilinde deniz bisikleti sürdü ve göle girerek serinledi.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.



Özellikle gölün Tuşba ilçesi sınırlarındaki İskele sahiline gelen ziyaretçilerden bazıları göle girerek serinlemenin keyfini yaşadı bazıları da aileleriyle deniz bisikleti sürerek stres attı.



Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle göle geldiğini anlatan Arif Vanlı, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.



Van Gölü'nün doğa harikası olduğunu vurgulayan Vanlı, "İlimiz Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Güzel havayı fırsat bilerek bu bayram gününü da farklı değerlendirelim dedik. Gerçekten çok güzel bir ortam. Geldiğimize de değdi." dedi.



Maşallah Malgaz ise kentte bu sene çok güzel bir bayram havası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



"Tatil de olmasa eğlenmeye ayıracak zamanız olmuyor. Bu yıl Van çok kalabalık. Özellikle İran'dan birçok ziyaretçi geldi. Onlar da Van Gölü'ne geliyorlar. Onlar da deniz bisikletine biniyor. Burayı çok beğenip tekrar geleceklerini düşünüyorum."



İranlı Hacı Ali Kanım da Van'da bayramın güzel geçtiğini dile getirdi. Van ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Kanım, şunları kaydetti:



"Van, İranlılar tarafından çok beğenilen çok güzel bir şehir. Bu nedenle birçok İranlı geliyor. Buradaki insanlarla muhabbet etmek onlarla bayramlaşmak çok güzel. Biz yüzyıllardan beridir kardeş ülkeleriz. Biriz ve birbirimizi çok seviyoruz. Van bayramda bir ayrı güzel. Bu güzelliği Van Gölü kıyısında geçirmekten mutluluk duyuyoruz."