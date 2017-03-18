Van-Çatak karayoluna çığ düştü

Van-Çatak karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Van-Çatak karayolunun 10. kilometre arasındaki bölümünde çığ düştü.



Van'a seyahat eden minibüsteki yolcular çığın düşme anını cep telefonları ile çekti.



Trafiğe kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken Karayolları 111. Şube Şefliği ekipleri, çığın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı.



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asim Akgül, Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'la olay yerine gelerek Çatak Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.



Gazetecilere açıklama yapan Akgül, "Çatak Belediyesi olarak tüm iş makinelerimizle yolun açılması için bizler de destek sunuyoruz. Çığ büyüklüğünden dolayı çalışmalar uzun sürebilir" dedi.