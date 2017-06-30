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30 Haziran 2017 21:15 | Son Güncelleme: 30 Haziran 2017 20:54

Valizlerinden sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı

Kayseri'de valizlerinden 829 adet sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı.

Valizlerinden sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı

Kayseri'de valizlerinden 829 adet sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri Havalimanında düzenlenen operasyonda Filipinler vatandaşı A.G ile M.G'nin valizlerinde arama yapıldı.

Aramada, çiftin valizlerinde 829 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltının ardından adliyeye sevk edilen Filipinli çift, mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Filipin


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