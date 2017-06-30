Valizlerinden sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı
Kayseri'de valizlerinden 829 adet sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı.
Kayseri'de valizlerinden 829 adet sikke çıkan Filipinli çift tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri Havalimanında düzenlenen operasyonda Filipinler vatandaşı A.G ile M.G'nin valizlerinde arama yapıldı.
Aramada, çiftin valizlerinde 829 adet sikke ele geçirildi.
Gözaltının ardından adliyeye sevk edilen Filipinli çift, mahkemece tutuklandı.