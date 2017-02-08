Valiyi saldırıdan "kedi" kurtarmış

Adana'da iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısının hedefi konumundaki Vali Demirtaş, o gün kızının kedisiyle oyalanması nedeniyle her zaman aynı saatlerde gittiği Valiliğe gecikince saldırıdan kurtulduğunu anlattı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Kasım'da saat 08.05'te düzenlenen terör saldırısından tesadüf eseri kurtulduğunu söyledi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü anlatan Demirtaş, "Patlamayı gerçekleştiren terör örgütü mensupları, çok önceden beni izlemeye başlamış. Sabah saat kaçta mesaiye geldiğimi, saat kaçta mesaiden ayrıldığımı çok yakın şekilde izlemişler." dedi.



Vali Demirtaş, patlamanın olduğu gün evde biraz oyalandığını aktararak, şöyle devam etti:



"Saldırıdan 15-20 gün önce kızım sokakta bir kedi bulmuştu. Kızım, 'Rüzgar' adını verdiği kediye bazı hareketler öğretiyor, onunla ilgileniyordu. 'Rüzgar' tabii büyüdü, büyüyünce kızımın kendisine öğrettiği birtakım şeylerle bizi etkilemeye çalışıyordu. O gün tam çıkmak üzereyken onun bu hareketlerini kızımın bana göstermek istemesi nedeniyle oyalandım. Ben normalde saat 08.00-08.05'te mesaide oluyorum. O gün işte demek ki kısmet. Kızımın kedisi biraz beni oyaladı, geciktim, patlamayı evden duydum. Kısmet yani. Nefes alacak zaman, yiyeceğimiz ekmek varmış. İnşallah bu günleri de atlattık, geride bıraktık çok şükür."



DİĞER BOMBALI ARACIN HEDEFİ POLİSTİ



Patlamayı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve Suriye'ye kaçtığı bilgisinin edinildiğini vurgulayan Demirtaş, "Diğer bazı şüphelileri yakaladık. Bir şüpheli cezaevinde biri de gözaltında, soruşturma devam ediyor. Bu olayın bağlantılarını da açığa çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Vali Demirtaş, terör saldırısının yaşandığı gün bomba yüklü başka bir aracın polis ekiplerinin dikkati sayesinde belirlenip etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "O aracın da amacı kentte emniyet müdürlüklerinden biriydi. İlçe emniyet müdürlükleri ve polis merkezleri olabilir. Hedefinde emniyet vardı. Ancak bu saldırı önlendi." diye konuştu.



Patlamada Valilik binasında ve otopark alanında hasar meydana geldiğini anlatan Demirtaş, gerekli onarımların tamamlandığını kaydetti.



Valilik otoparkında 24 Kasım'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.



Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı ise Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almış, "Dur" ihtarına uymayan terörist, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmişti.