Validen sigarayı bırakan muhtarın köyüne "pozitif ayrımcılık"

Batman Valisi Ahmet Deniz, Beşiri ilçesini ziyaretinde sigarayı bırakan muhtarın köyüne pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Beşiri ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, sigarayı bırakan muhtarın köyüne pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Beşiri ilçesini ziyaret eden Deniz, bir çay ocağında vatandaşlarla görüştü.



Deniz, sigara nedeniyle 4 ayak parmağının kesildiğini öğrenen vatandaşla sohbet etti, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.



Beraberindekilere sigara içip içmediklerini soran Deniz, Örmegöze köyünün muhtarı Senanik Nasıroğlu'nun sigara içtiğini öğrendi.



Deniz, Nasıroğlu'dan sigarayı bırakmasını istedi.



Nasıroğlu'nun espri ile, "Sayın Valim köyümüze parke taşı gönderirseniz sigarayı bırakırım." sözü üzerine Vali Deniz, "Sayın muhtar, bütün herkesin huzurunda sigarayı bırak. Muhtara sigara yakışmaz. Muhtarlarımızdan sigarayı bırakanın köyüne pozitif ayrımcılık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Deniz, Örmegözü köyüne istediği parke taşını göndereceğini belirterek, Nasıroğlu'dan cebindeki sigara paketi ve çakmağını aldı.



Sağlığa en zararlı şeyin sigara olduğuna işaret eden Vali Deniz, "Bir kişi de bir kişidir. Ne kadar az kişi sigara içerse o kadar az çocuğumuz sigaraya başlayacak demektir. Hiç başlamasalar elbette daha iyi ama büyüklerinden görerek içiyorlar. Onun için sigara çağımızın bir virüsü, lanet bir hastalığıdır. Muhtarımız sigarayı bıraktı ama parke taşı için bırakmadı, torunlarının mürüvvetini görmek için bıraktı." diye konuştu.



Daha sonra muhtarlarla bir toplantı yapan Vali Deniz, burada da sigarayı bırakan muhtarların köyüne pozitif ayrımcılık yapacaklarının sözünü verdi.