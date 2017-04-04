Vali Işın, Hamur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

32 yıldır PKK’nın Kürtlere yaptığını hiç kimse yapmadı, etmedi. IŞİD, FETÖ neyse PKK odur. Bunlar Kürtlerin dinine, imanına, namusuna, şerefine düşman, her şeyine düşman.

Ağrı Valisi Musa Işın, "32 yıldır PKK’nın Kürtlere yaptığını hiç kimse yapmadı, etmedi. IŞİD, FETÖ neyse PKK odur. Bunlar Kürtlerin dinine, imanına,, namusuna, şerefine düşman, her şeyine düşman" dedi.

Vali Işın, Hamur ilçesinde belediye taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, yönetim anlayışlarının halkla beraber problemleri çözmek olduğunu söyledi.



Hükümet ve hükümetin temsilcilerinin vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiğini ifade eden Vali Işın, "Biz elimizi vicdanımıza koyarsak 15 yıldır memleketimizde ciddi bir istikrar vardır. Çok güzel hizmetler vardır." ifadesini kullandı.



Kürtlerin şerefli, namuslu ve misafirperver insanlar olduklarını belirten Vali Işın, şöyle konuştu:



"Kürtler hayır hasenat yapan insanlardır. Allah aşkına dinimizi inkar eden, Allah'ı inkar eden, Peygamberi inkar eden, terörist başının ve örgütünün arkasından Kürtler nasıl gider? Buna vicdanım, imanım ve insanlığım el vermiyor. Ey Kürtler bırakın şu teröristleri ya. Bunlar size, bize çok çektirdiler. 32 yıldır PKK'nın Kürtlere yaptığını hiç kimse yapmadı, etmedi. IŞİD, FETÖ neyse PKK odur. Bunlar Kürtlerin dinine, imanına, namusuna, şerefine düşman, her şeyine düşman."



Işın, Müslüman coğrafyasında hep kan döküldüğünü anlatarak, "Niye Hristiyan aleminde kan dökülmüyor. 40 tane Müslüman devlet vardır. 40'nda da kan ve gözyaşı vardır. Biz akılsız mıyız? Birbirimize düşman mıyız? Yok. Biz bin yıldır beraber yaşıyor muyuz? Bizim kadar asaletli bir millet var mıdır? Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle Müslümanız ve aynı coğrafyada yaşıyoruz." diye konuştu.



"Biz bir olacağız, beraber olacağız, tek yumruk olacağız" diyen Vali Işın, şunları kaydetti:



"Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla biz bin yıldır beraber yaşıyoruz. Hanginizin batıda gayrimenkulü yok, çocuğu yok? Kardeşim biz diyoruz ki, İstanbul’da bizim olsun, Ağrı'da bizim olsun. Ankara'da bizim olsun, Diyarbakır'da bizim olsun. Sincan'da bizim olsun, Hamur'da bizim olsun. Bizimdir zaten. Kendileri birleşiyorlar. 27 tane devlet bir araya geldi, Avrupa Birliği'ni kuruyor. Biz bin yıldır beraber yaşıyoruz, diyor ki 'yaşamayın'. Size mi kalmış ya. Biz size inat, Allah'ın izniyle daha bin yıl, iki bin yıl, kıyamet kopana kadar beraber yaşayacağız. Biz Suriye olmayacağız. Ne PKK'ya, ne FETÖ'ye, ne IŞİD'e, DEAŞ'a pabuç bırakmayacağız."