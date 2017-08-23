Vali idam mahkumunu "ipten aldı"

Missouri eyaletinde, cinayet suçundan yargılandığı davada idama mahkum edilen Williams'ın zehirli iğneyle infazına saatler kala "yeni DNA delili" sürprizi yaşandı.

ABD'nin Missouri eyaletinde Vali Eric Greitens, infaz edilmesi gereken 48 yaşındaki siyahi Amerikalı Müslüman Marcellus Williams'ın idamını "yeni DNA delili" nedeniyle erteledi.



O tarihte 42 yaşında olan St. Louis Post-Dispatch gazetesi muhabiri Beyaz Amerikalı Felicia Gayle'i, 1998 yılındaki hırsızlık olayında öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada idama mahkum edilen Williams'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Williams'ın avukatları Larry Komp ve Kent E. Gipson, ABD Yüksek Mahkemesinden infaz işleminin durdurulması ve cinayette kullanılan bıçaktaki DNA örneğinin Williams ile eşleşmediğini gösteren yeni delillerin incelenmesini istedi.



Vali Greitens'in infaz kararına müdahale etmesi talebiyle internette düzenlenen imza kampanyasına ise 24 saatte yaklaşık 250 bin kişi katıldı.



Talepleri değerlendiren Greitens, dün itibarıyla Bonne Terre'deki cezaevinde zehirli iğneyle idam edilmesi beklenen Williams'ın infaz kararını geçici olarak durdurdu.



Greitens, konuya ilişkin açıklamasında, yeni DNA delilinin incelenmesi için bir soruşturma kurulu oluşturacağını ve kurulun tavsiyesi doğrultusunda infazın yapılıp yapılmamasına karar verileceğini bildirdi.



St. Louis Başsavcısı Bob McCulloch ise Williams'ı mahkum etmek için yeterli delil bulunduğunu ve masumiyetinin "imkansız" olduğunu öne sürdü.



Williams'ın avukatlarından Gipson, yaptığı açıklamada, yeni DNA delilinin müvekkilinin masumiyetini ortaya koyduğunu savundu.



Geçici durdurma kararını "iyi bir haber" olarak niteleyen Gipson, "Bunun kolay olmasını beklemiyoruz ancak bunun üstesinden geleceğimize eminim." dedi.



Savcıların, Williams'ın Gayle'in evine hırsızlık amacıyla girdiği ve onu 43 kez bıçakladığı yönünde görüş bildirmesinin ardından davada jüri idam kararı almıştı. Missouri'deki ABD Yüksek Mahkemesi 2015'te idam kararını yeni test nedeniyle durdurmuştu.



Uluslararası Af Örgütü de daha önce acil eylem çağrısı ile imza kampanyası başlatarak Eyalet Valisi Greitens'ten infazı durdurmasını istemişti.



Haziran 2001 duruşmasının jüri seçiminde savcının, jüri üyesi olabilecek 7 siyahi Amerikalıdan 6'sını davadan çıkarması ve 11 beyaz Amerikalı, bir siyahiden oluşan nihai jüri oluşturması, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere sivil özgürlükler kuruluşlarının yoğun eleştirisine yol açmıştı.