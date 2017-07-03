Vali Coş'a veda

Merkez valiliğine atanan eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, kentten törenle uğurlandı.

Valiler Kararnamesiyle merkez valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş için Sakarya'da veda töreni düzenlendi.



Coş, valilik makamında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, Sakarya'ya hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Hizmet döneminde paydaşlarıyla, kuruluşlarla, siyasi partilerle, milletvekilleriyle ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Coş, şunları kaydetti:



"Sakarya'nın sorunlarını çözmek, yaşam endeksini geliştirmek için gayret sarf ettik. Sakaryamız üretimde, istihdamda ve ihracatta son zamanlarda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Sakarya 15 Temmuz'da da destan yazdı. O süreci çok şükür can kaybı olmadan atlatma imkanını elde ettik. Ferasetli bir tavır gösteren Sakaryalı hemşehrilerime bu vesileyle tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. O günden bugüne kadar üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdik. Bir nöbet değişimi söz konusu. Mahkeme kadıya mülk değildir. Hepimiz gelip geçiciyiz, baki olan Allah'tır."



Sakarya'da doğanın, tarım arazilerinin korunması, kentleşme ve sanayileşme baskıları karşısında verimli tarım arazilerinin heba edilmemesi konusunda özenli tavırlar sergilediklerini vurgulayan Vali Coş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğitim konusunda da başarılı çalışmalar yaptık. Bize Sakarya'ya hizmet imkanı veren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet erkanına bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sakarya'ya, Sakaryalılara hizmet etmek bir onurdur. Bir hizmet değişikliği ile yeni bir vali arkadaşımız göreve başlayacak. Çok kıymetli bir meslektaşımız. Ona da başarılar temenni ediyorum. Bize gösterdiğiniz destek ve dualarınızı meslektaşımız, kıymetli arkadaşımız İrfan valime de göstereceğinize eminim. Ona da bu vesileyle yüce Allah'tan başarılar temenni ediyorum. Önemli olan Sakaryalıların huzuru ve mutluluğudur. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin şahsında tüm Sakaryalı hemşehrilerime arz-ı veda ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dostluğumuz, kardeşliğimiz bakidir."



Coş, dana sonra askeri mangayı selamladı ve törene katılanlarla vedalaştı.



Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Sakarya AK Parti Milletvekili Mustafa İsen, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, CHP İl Başkanı Ayça Taşkent, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, valilik personeli ve vatandaşlar katıldı.