Olympique Lyon, Valbuena'nın bonservis bedelini açıkladı

Lyon, Fransız futbolcu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli ve en fazla 1 milyon avro bonus karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon, Mathieu Valbuena için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli ve en fazla 1 milyon avro bonus karşılığında anlaşıldığını duyurdu.



Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Valbuena'ya teşekkür edip kariyerinin başarılı geçmesi dileğinde bulunan Fransız kulübü, futbolcu için ek olarak en fazla 1 milyon avro bonus alınacağını kaydetti.



Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Valbuena, geride kalan sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.