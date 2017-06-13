Valbuena Fransız basınında

Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena'yla yaptığı prensip anlaşmasına geniş yer veren Fransız basını, sarı-lacivertli taraftarların yıldız futbolcuyu coşkulu bir şekilde karşıladığını vurguladı.

Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena'yla yaptığı prensip anlaşmasına geniş yer veren Fransız basını, sarı-lacivertli taraftarların yıldız futbolcuyu coşkulu bir şekilde karşıladığını vurguladı.



Fransız spor gazetesi L'Equipe, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyururken, sarı-lacivertli ekibin bir başka Fransız futbolcunun transferinde de sona yaklaştığını iddia etti.



Gazete, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin savunma oyuncusu 31 yaşındaki Gael Clichy'nin transferinde ilerleme sağlandığını ve bu futbolcunun da üç yıllık sözleşmeye imza atabileceğini savundu.



"Mathieu Valbuena İstanbul'da kahraman gibi karşılandı." başlığını atan ve deneyimli oyuncuyu havalimanında çok sayıda taraftarın karşıladığı bilgisini paylaşan Fransa'nın yerel gazetelerinden Ouest France, "Ne karşılama ama! Belli ki Valbuena çok beklenen biriydi." ifadeleriyle futbolcunun İstanbul'daki ilk dakikalarının video görüntüsünü yayınladı.



Haber kanalı BFMTV'nin internet sitesinde ise Valbuena'nın menajeri Jean-Pierre Bernes'in açıklamalarına yer verildi. Bernes, "Hayatımda çok sayıda futbolcu transfer ettim. Fakat böyle coşkulu bir karşılama görmedim. Havalimanında Valbuena'yı bekleyen 400-500 taraftar vardı." ifadelerini kullandı.