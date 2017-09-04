Vainqueur resmen Antalyaspor'da

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, İtalya ekibi Roma'dan Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, İtalya ekibi Roma'dan William Vainqueur'in transfer sürecini tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu William Vainqueur ve kulübüyle görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve Fransız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Antalyaspor'un 28 yaşındaki yeni transferi, geçen sezon ülkesinin Marsilya ekibinde kiralık olarak forma giymişti.