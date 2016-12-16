Vaaz sırasında Halep'e SMS'li toplu destek

Bursa'da 5 bin kişilik bir caminin imamı, cuma namazı öncesindeki vaazı sırasında cep telefonlarını çıkarmalarını istediği cemaatten kısa mesajla Halep'e destek vermelerini istedi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Edebali Camisi'nin imamı Mehmet Yazar'ın cuma namazı öncesinde verdiği vaaz sırasında Halep'e destek çağrısına kayıtsız kalmayan cemaat, kısa mesaj yollayarak yardımda bulundu.



Yazar, cuma namazı vaazı sırasında sözü, Halep'te yaşananlara getirdi. Halep'e destek için Türk Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı tarafından başlatılan kampanyalara dikkati çeken Yazar, bir kısa mesajla 10 lira yardımda bulunulabildiğini anlattı.



Bu sırada cuma namazı öncesinde camiyi dolduran ve dışarıda vaazı dinleyen cemaatten cep telefonlarını çıkarmalarını isteyen Yazar, kısa mesaj ile kampanyalara destek verilmesini istedi.



İmamın çağrısına kayıtsız kalmayan cemaatin çoğunluğu, cep telefonlarından gönderdikleri kısa mesajla Halep için yardım yaptı.



Yazar, namaz sonrasında, yaptığı açıklamada, Halep'te insanlığın katledildiğini söyledi. Geçen haftaki cuma namazından sonra 15 bin lira civarında yardım topladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Yazar, şöyle konuştu:



"Yeterli değil tabii. Daha sonra düşündüm, kampanyalar var. Vaazla cemaate bunu hatırlatıp aynı esnada herkesin telefonunu çıkarmasını ve bir mesaj göndermesini istedim. Düşünün 5 bin kişilik bir cami burası ve cuma namazında 6-7 bin kişilik bir cemaatimiz oluyor. 6-7 bin kişi içinden 5 bin kişi bu mesajı gönderdiyse ki ben gördüm destek yaptılar, 50 bin lira para yapıyor. Bir de Türk Kızılayına gönderdik. İkinci kere de gönderdiyse 100 bin liralık bir yardımı bu cuma namazı esnasında yapmış olduk inşallah."



Namazdan sonra çok sayıda kişinin yanına geldiğini anlatan Yazar, telefonu yanında olmayanların eve gittiklerinde mutlaka destekte bulunacaklarını ifade ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA