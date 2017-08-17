Uzungöl Tabiat Parkı'na seyir terası yapılıyor

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl Tabiat Parkı'nda seyir terası yapımına başlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uzungöl'ün, farklı doğal özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken, Türkiye'nin en önemli doğa turizm merkezlerinden biri olduğu belirtildi.



Uzungöl'ün uluslararası alanda önemli yere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanındaki tabiat parkına gelenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak, Uzungöl'ü en güzel noktadan seyretmelerini sağlamak için özel çalışmayla tasarlanan seyir terasının yapımına başlandığı kaydedildi.



Seyir terasının bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Tabiat parkında, Yaylaönü Mahallesi yolu üzerinde ve göle hakim alanda yapılan seyir terası, çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama şeklinde inşa edilecek. 300 metrekarelik gezinme alanı bulunacak terasın toplam maliyeti 510 bin lira olacak." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, seyir terasının yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.