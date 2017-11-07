Üzüm üreticilerinin sorunları araştırılacak

Meclisteki siyasi parti gruplarının, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik ortak önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclisteki siyasi parti gruplarının, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik ortak önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Genel Kurulda, Danışma Kurulunun önerisi üzerine, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına yönelik parti gruplarının önergeleri birleştirilerek görüşüldü.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaş ve kuru üzümün, ülkenin marka ürünlerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin kuru üzümde dünya pazarlarının neredeyse yarısını kontrol ettiğini belirtti.



Üzüm üretimini artırmak üzere önemli çalışmalar yaptıklarını ve üreticilere çeşitli destekler sağladıklarını dile getiren Fakıbaba, "2005 yılında başlatılan sertifikalı fidan desteğiyle 2005-2015 döneminde toplam 8 milyon Türk Lirası destek verdik. 62 bin 789 dekar alanda kapama bağ tesis edilmesini sağladık. Üzüm üreticilerine dekar başı 13 lira mazot ve gübre desteği veriyoruz. Ayrıca organik tarım, iyi tarım uygulamaları, örtü altı desteği, biyoteknik ve biyolojik mücadele gibi konularda destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Fakıbaba, üzüm üretimine yönelik olarak TARSİM'in kapsamının genişletildiğini anlatarak, 2018 yılında başlatacakları Bağcılık Sektöründe Kapasite Geliştirme Projesi ile bağcılık sektöründe stratejilerin belirlenmesinin, üretim ve verimliliğin artırılmasının, ihracat potansiyelinin ve katma değerin genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi.



"6 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE KURU ÜZÜM DAĞITILDI"



Kuru üzümde fiyat istikrarsızlığı dolayısıyla TMO'ya müdahale alım görevi verildiğini hatırlatan Fakıbaba, TMO'nun bu alımlar nedeniyle 18 milyon lira ödeme yaptığını, üzüm fiyatlarının müdahale sonrasında yükseldiğini belirtti.



Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi amacıyla okullara kuru üzüm dağıtılması projesinin de devam ettiğini belirten Fakıbaba, 6 milyonun üzerinde öğrenciye kuru üzüm dağıtıldığını kaydetti.



Fakıbaba, "Dört partinin de onay verdiği, bağcılık ve üzüm üreticilerinin sorunlarına yönelik araştırma önergesini biz de destekliyoruz. Bakanlık olarak, kurulacak araştırma komisyonunda gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu çalışmanın bağcılık sektörünün ve üzüm üretiminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.



"ÜZÜM ÜRETİCİSİ NE YAZIK Kİ ÜZGÜNDÜR"



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, asmanın gen merkezi olan Türkiye'nin köklü bağcılık kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak ülkenin toplam üzüm üretimi açısından dünyada altıncı olduğunu hatırlattı.



Bağcılığın geliştirilmesinin, her şeyden önce elde edilen ürünün iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine bağlı olduğunu dile getiren Akçay, "Üzüm, çiftçilerimizin geçim kaynağı, ekmek kapısı, yaşı ve kurusuyla sofraların ve ekonominin vazgeçilmezleri arasındadır. Üzüm üreticisi ne yazık ki üzgündür, hüzünlüdür; maliyetler artmakta, emeğinin karşılığını alamamaktadır." diye konuştu.



Akçay, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, bağcılıktan geçimini sağlayan yüz binlerce ailenin gelir ve refah düzeyinin artırılması ve üreticilerin diğer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için bağcılık sektöründe karşılaşılan sorunların bir an önce çözülmesi için Meclis araştırma komisyonu kurulmasının çok yerinde olduğunu ifade etti.



"MAZOT MARİNADA 1,5 LİRA, MANİSA'DA 4,5 LİRA"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, araştırma komisyonu kurulması konusundaki uzlaşıya destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün burada Manisa'yla ilgili ama Manisa'yla sınırlı olmayan, Manisa'da en yoğun olarak yaşanan bir sorunu konuşuyoruz ve bunun Meclis eliyle araştırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz." dedi.



Eskiden tarımın başkenti olan Manisa'nın acının ve çilenin başkenti haline geldiğini savunan Özel, Manisa'da eskiden çiftçilikle uğraşan kişilerin, geçimlerini sağlamak için şu anda başta madencilik olmak üzere farklı sektörlerde çalıştıklarını anlattı.



Mazot fiyatlarının artmasına karşın üzüm fiyatlarının artmadığına dikkati çeken Özel, "Ey Manisalı çiftçiler, bu mazot var ya bu mazot; marinada 1,5 lira, Manisa'da 4,5 lira." ifadesini kullandı.



"ÜZÜMÜN FİYATI EN AZ 5 LİRA OLMASI GEREKİR"



HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, çiftçilerin karar alma politikalarının dışına çıkarılmasının tarımın önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirerek, çiftçilerin adeta kan ağladığını savundu.



Kuru üzüm fiyatlarında hızlı düşüş yaşandığına dikkati çeken Doğan, maliyeti 3,5 liranın üzerinde olan kuru üzümün fiyatının en az 5 lira olması gerektiğini söyledi.



Üzüm üretiminin 90 bin aileyi doğrudan ilgilendirdiğini aktaran Doğan, ülke bağcılığının tekrar canlandırılabilmesi için üzüm alım fiyatlarına istikrar getirilmesi ve destek fiyatlarının artırılması gerektiğini belirtti.



"ÜZÜM İHRACINDAN YILDA 500 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANABİLİR"



AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığın geçmişten beri üreticileri rahatsız ettiğini aktararak, araştırma komisyonunda bu konunun da ele alınacağını dile getirdi.



Bu yıl Bakanlar Kurulu kararıyla TMO'nun üzüm alımı gerçekleştirmesinin, üzüm fiyatlarının daha da aşağı düşmesini engellediğini belirten Berber, iyi bir planlama yapıldığı takdirde üzüm ihracından yılda 500 milyon dolar civarında gelir sağlanabileceğini kaydetti.



Konuşmaların ardından, araştırma önergesi oybirliğiyle kabul edildi.