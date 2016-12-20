Uzmanlardan "provokasyon" vurgusu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik saldırı, Türk-Rus ilişkilerini bozmayı amaçlayan bir provokasyon olarak dikkati çekiyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıyı değerlendiren uzmanlar, olayın bireysel bir saldırıdan fazlası olduğuna dikkati çekti. Uzmanlar, saldırının, iyileşen ve yeniden ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulmasını amaçlayan bir provokasyon olduğunda hemfikir.



Rusya uzmanı, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir saldırının Türkiye ve Rusya dostluğunu bozamayacağını ifade etti. Saldırının doğrudan doğruya iki ülkenin bölgesel inisiyatifini hedef aldığının altını çizen Caşin, arkasında çok maksatlı bir örgütsel yapı olduğuna yönelik inancını dile getirdi. Caşin, saldırıyı gerçekleştirenlerin mutlaka MİT ve KGB tarafından bulunacağını ve gerekli cevabı alacağını belirtti.



Caşin, şunları söyledi:



"Çok sakin olmamız ve bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Türkiye ve Rusya bundan böyle daha çok yakınlaşacaktır. Bu iki kadim milletin 1921 SSCB-Türkiye anlaşmasında olduğu gibi yeni dünyaya barışın getirilmesinde çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu iki kadim devlet mutlaka Ortadoğu, Karadeniz ve Kafkasya’da oynanan oyunu bozacaktır."



"ÇOK İYİ PLANLANMIŞ"



Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da saldırıyı, "Büyük ihtimalle çok iyi planlanmış, Türkiye’nin uluslararası diplomaside de yalnızlaştırılmasına yönelik, son dönemde yaşadığı en büyük terör hadiselerinden biri." olarak niteledi.



Ülkelerin misafir büyükelçilerin güvenliğinden de sorumlu olduğunu dile getiren Karasar, ülke adına da çok üzgün olduğunu ifade etti. Karasar, "Karlov, Rusya ile geçen dönemde ilişkilerin düzelmesi için elinden geleni yapan, çok sıkı bir çalışma içine giren bir büyükelçiydi." diye konuştu.



"PUTİN'E RAĞMEN YAPILDI"



Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve eski AB Bakanı Beril Dedeoğlu ise bu saldırının bir istihbarat faaliyeti olduğu kanaati taşıdığını belirtti.



Katilin seçtiği hedef Türk-Rus ilişkilerini gerilime taşıyor gibi gözükse de bu gerilimin üstünden bir pazarlık imkanı yaratmayı hedeflediğini söyleyen Dedeoğlu, "Putin’e rağmen de yapılmış bir durum gibi görünüyor. Türk-Rus ilişkilerinde uzlaşmayı zor koşula sürüklemeye yönelik bir amaç taşıdığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"TERÖRİST SALDIRI"



BİLGESAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurşin Güney de, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmeleri ve belirli konularda uzlaşmaya varmalarından rahatsız olanlar olduğunu dile getirerek, “Çok vahim bir olay ve özellikle de sivil bir diplomata yönelik yapılmış olması daha da kalleşçe olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA