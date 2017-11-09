Uzman erbaşlardan teröristlere gözdağı

İzmir'de "Teröristle Mücadele Harekatı Kursu"nu başarıyla tamamlayan bin 837 uzman erbaş mezun oldu.

Foça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı'ndaki eğitimlerini tamamlayan 24. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.



Törende konuşan 7. Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çekiç, uzman erbaşların 12 hafta gibi kısa bir sürede Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı, mesleğini seven, birlik ruhu, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusu gelişmiş, komando olmanın gereği fiziki güce sahip bulunarak yetiştirilmeleri için azami gayret gösterildiğini belirtti.



UZMAN ERBAŞLARDAN TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI (FOTO GALERİ)



Mezunların kursta gösterdiği başarıya dikkati çeken Çekiç, kursu tamamlayanların jandarma teşkilatının çeşitli birliklerinde görev alacağını söyledi.



Albay Çekiç, bunların Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün korunmasında üstün görev anlayışı ile fedakarca görev yapan birlikler olduğunu, uzman erbaşların da birliklerinde çok başarı göstereceğine şüphesi bulunmadığını dile getirerek, görevin başarılması için burada alınan eğitimin yeterli olduğunu kaydetti.



Uzman erbaşlara seslenen Çekiç, "Öğrendiklerinizi uygulayın, görevinizi önemseyin. Düşmanınızı küçümsemeyin. Bu eğitim yuvasında kazandırılan yetenekleri iyi kullanın. Daima görevinize odaklanın, zorluklar karşında asla yılmayın." diye konuştu.



Uzman erbaşlar adına konuşan Abdürrahim Yılmazer de kursu başarıyla bitirmenin sevinç ve heyecanı içinde olduklarını, eğitimlerinde dayanıklılıklarını artırdıkları gibi sabretmeyi, gerçeği, doğru analiz edebilmek için düşüncelerinde daima şüphe unsuru taşımaları gerektiğini idrak ettiklerini aktardı.



Yılmazer, arazi şartları, yorgunluk ve uykusuzluk gibi insanı bezdiren hallerde bile içlerindeki enerjiyle bir insanın sanılandan daha fazla ve daha büyük işler başarabileceğini keşfettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Fiziki kondisyonumuzu en üst seviyeye çıkardık. Daha önemlisi silah arkadaşlığı ve gönül birliğinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu deneyimlerimizle kavradık. Biz burada 24 saati kullanmayı, sevdiklerimize sağ salim dönmeyi, sadece varlığımızla bile korku vermeyi, gerekirse gözünü kırpmadan, öleceğini bile bile savunduğu mevziyi bırakmayan atalarımız gibi canımızı ortaya koyarak ülkemizi savunmayı ve korumayı öğrendik."



HEYECAN DOLU GÖSTERİLER



Konuşmaların ardından dönem birincisi Engin Yel, yaş kütüğüne plaket çaktı. Eğitimlerini dereceyle bitirenlere belge ve ödülleri protokol üyelerince verildi.



Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, tüfekli hareketler ve yakın dövüş gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı. Askerler, gösteriler sonunda Türk bayrağı açtı.



Program, komando andının okunması ve tören geçişiyle sona erdi.



Törenin ardından aileler ve askerler hasret giderdi.



Konya'dan gelen Züleyha Gül, oğluyla gurur duyduğunu, töreni izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek "Bir tane oğlum var. Onu da asker yaptık. Gurur duyuyoruz, hem de nasıl. Vatana, millete feda olsun." ifadelerini kullandı.



Zeynep Yaman da oğlunun töreni için Malatya'dan geldiklerini, onu izlerken çok gururlandığını kaydetti.