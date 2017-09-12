Uzman çavuş bin 800 mermi ile yakalandı

Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir uzman çavuşun bavulunda bin 800 tabanca mermisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Tokat-Sivas karayolu Geyraz mevkisinde Diyarbakır-Samsun seferini yapan yolcu otobüsünü durdu.



Otobüste yapılan aramada, O.D'ye ait bavulda bin 800 tabanca mermisi ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.D'nin Diyarbakır'da görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.



