Son Dakika!
13 Haziran 2017 21:56 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2017 22:00

Üzerine kaya parçası düşen öğrenci öldü

Gümüşhane'de, yamaçtan kopan kaya parçaları üzerine düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Üzerine kaya parçası düşen öğrenci öldü

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu'nun, okul çıkışı kaldığı yurda giderken Eskibağlarbaşı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları üzerine düştü.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin incelemesi sonucu, vücudunun çeşitli yerlerine kaya parçaları isabet eden Öztürkmenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

20170613_2_24216467_23126449

Öztürkmenoğlu’nun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20170613_2_24216467_23126453 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: gümüşhaneAbdullah Atakan ÖztürkmenoğluEskibağlarbaşıkaya parçası


0Yorum Yap