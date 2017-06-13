Üzerine kaya parçası düşen öğrenci öldü

Gümüşhane'de, yamaçtan kopan kaya parçaları üzerine düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu'nun, okul çıkışı kaldığı yurda giderken Eskibağlarbaşı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları üzerine düştü.



Olay yerine gelen 112 ekiplerinin incelemesi sonucu, vücudunun çeşitli yerlerine kaya parçaları isabet eden Öztürkmenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.







Öztürkmenoğlu’nun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.