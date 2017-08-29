Uygunsuz kırtasiye ürününe geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde de öğrencilerin sağlığını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlığın çocukların sağlığına zarar verebilecek her türlü ürüne yönelik "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.



Okul kıyafetleri, ayakkabılar, kırtasiye malzemeleri ve çocukların kullanabileceği tüm ürünlere yönelik yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve perakendecilerde denetimlere başlandığını belirten Tüfenkci, buna devam edileceğini bildirdi.



Tüfenkci, öğrencilerin okulda kullanacağı ürünlere yönelik denetimlerin bu aylarda arttığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Bakanlık olarak, tüketicilerimizi koruma görevimizin ve proaktif çalışma tarzımızın bir gereği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimler yapıyor, önlemler alıyoruz. Bu kapsamda okul kıyafetleri, azo boyar madde, nikel, kadmiyum, nonil fenoller, perflorooktan sülfonatlar, kalaylı organik bileşikler yönünden denetlenmektedir. Ayrıca, tekstil ürünlerinin etiketleri de tüketiciyi yanıltıcı bilgi içermesinin önlenmesi amacıyla kontrol edilmektedir." diye konuştu.



Kırtasiye ürünlerinin, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi kapsamında daha ürünler tüketicilere ulaşmadan ithalat aşamasında da denetlendiğini hatırlatan Tüfenkci, gerçekleştirilen risk analizleri sonucunda şartları sağlamayan ürünlerin Türkiye'ye girişine izin verilmediğini aktardı.