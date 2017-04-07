Uygun hakimi ayarlamak için yazı göndermişler

FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, FETÖ üyelerinin belli dava dosyalarına uygun hakim ayarlamak için not gönderdikleri belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, hakim ve savcı sıfatıyla görev yapan örgüt militanlarının "karar" kisvesi altına gizledikleri, "yargısal takdir yetkisi" olarak nitelendirdikleri iş ve eylemleriyle, örgütün gayrimeşru amaçlarına hizmet ettikleri, soruşturmada usulsüzlükler yapılıp örgüt mensubu olmayan yetkili kişi ya da mercilerden gizlenirken uygulanan stratejilerden birinin de, "uygun hâkim veya savcı" bulunması faaliyeti olduğu anlatıldı.

UYGUN HAKİMİ AYARLAMAK İÇİN YAZI GÖNDERMİŞLER



FETÖ/PDY mensubu kolluk görevlilerinin, iletişimin denetlenmesi ve teknik takibe ilişkin usulsüzlükleri saklamak ve istedikleri kararları almak, bir aksilikle karşılaşmamak için, örgütün amaç ve çıkarlarına hizmet edeceğini bildikleri ve aynı amaç etrafında kenetlendikleri hakim ve Cumhuriyet savcılarını tercih ettikleri, bu suretle, hedeflerine ulaşmak adına yasa dışı işlemlerini gizlilikle sürdürdükleri belirtilen iddianamede, İstihbarat Şube Müdürlüğünün bilgisayarlarında yapılan aramada İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Tekop Büro Amirliği tarafından Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürlükleri ile paylaşılan belgeye ulaşıldığı kaydedildi.



İddianamede "MAHKEME KARARI İLE İLGİLENEN ARKADAŞLARIN DİKKATİNEEE!!! (MUTLAKA OKUSUNLAR, OKUTSUNLAR) Gelecek haftaki nöbetçi 11. ACM Hâkimin muhtemel vermeyeceği kararlar; 1-Ergenekon, 2-Misyonerlik, 3-Terör Örgütleri de dahil olmak üzere tüm örgütlerin ilk uzatmaları da dahil bütün kararları ancak ilk kez giriş yapılan terör örgütleri ve içeriği iyi doldurulmuş organize kararları verebilir. Bu nedenle gelecek hafta almanız gereken kararlarınızı bu hafta içerisinde almanızı öneriyoruz. Bilgilerinize arz ederim. İstanbul Tekop Büro Amirliği" şeklindeki bilgi notunun bu belgeye ait olduğu aktarıldı.

FETÖ MENSUBU OLMAYAN ASKERİ PERSONELİN TASFİYESİ HEDEFLENMİŞ



İddianamede, "Neticeten, ABD istihbarat teşkilâtı CIA’nın Virginia merkezine yakın bir lokasyondan İzmir Emniyet Müdürlüğü e-mail adresine gönderilen elektronik posta ile bazı TSK mensuplarının iş adamları ile bağlantılı olarak casusluk yaptığı iddiası üzerine FETÖ mensubu emniyet ve yargı görevlileri tarafından başlatılan söz konusu soruşturma ile stratejik olarak önemli komutanlıkların FETÖ üyesi kişilerce ele geçirilmesi amacıyla FETÖ mensubu olmayan askeri personelin tasfiyesinin hedeflendiği anlaşılmıştır." denildi.