Usta oyuncuya son görev

Sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Akçatepe için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Akçatepe'nin ailesi, Müjdat Gezen, Emel Sayın, Cihat Tamer, Nuri Alço, Atılay Uluışık, Şevket Altuğ ve sanatçının sevenleri katıldı.



Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçatepe'yle 50 yıllık dostluklarının olduğunu söyledi.



Akçatepe'den 'Ağabeyim' diye bahseden Göktay, "Çok daha uygar, bakış açısı genç olan biriydi. Aynı şeylere çok gülerdik. Yaşına rağmen daima gençti. Benden büyük olmasına rağmen, 'Bizimkiler' dizisinde benim oğlumu oynadı. O gençliğini, fiziki görüntüsüyle, kafa yapısıyla her zaman taze tuttu. Biz de onun izinde yaşatmaya çalışacağız." diye konuştu.



Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Akçatepe'nin sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sanatçının hayatından kesitlerin yer aldığı kısa tanıtım filminin gösterimiyle başlayan törende, Akçatepe'nin ilk eşi Tülin, ikinci eşi Rezzan Akçatepe'yle kızları Itır, Ebru, Günsu Akçatepe ve torunları taziyeleri kabul etti.



Kızı Ebru Akçatepe törende yaptığı konuşmada, herkesin Akçatepe'yi çok sevdiğine işaret ederek, "Babamla bugün ilk kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu yapabilirdik. Kısmet olmadı maalesef. Çünkü ben onun izinden yürüyerek tiyatrocu oldum. Ailemizin sanat bayrağını omzumda taşıyorum." ifadelerini kullandı.



"HAYATININ FİNAL SAHNESİ ÇOĞU FİLMİNDEKİ GİBİ HÜZÜNLÜ"



Halit Akçatepe vefat etmeden önce onun için bir gece düzenlemeyi planladıklarını aktaran Ebru Akçatepe, şunları kaydetti:



"Bu sahnede karar kılmıştık. Bir Halit Akçatepe gecesi olacaktı. Sevdiği dostları, yakın arkadaşları, sevenleri bir kez de babam için bu sahnede buluşacaklardı. Babamın birçok filmde canlandırdığı talihsiz karakterlerin geleneksel şanssızlığı onu gerçek hayatta da geldi buldu."



Akçatepe, babasının izinden gitmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Hayatının final sahnesi de çoğu filmindeki gibi hüzünlü ve buruk. Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. Halit Akçatepe için söylenecek şeyleri herkes kabul eder sanıyorum. İyi bir insan, sanatçı, dost ve baba. Bir evlat olarak, bu miras bize yeter diyorum." şeklinde konuştu.



Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Akçatepe'yi, birçok insan gibi çocukluğunun ilk yıllarında izlediği filmlerinden tanıdığını söyledi.



Akçatepe'nin birçok kişi üzerinde etkisi olduğunu belirten Nuhoğlu, "Türkiye'ye gülümsemeyi öğreten, Türkiye'nin aydınlık yüzünü gösteren ve bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sanatçılar. Sanatçılar aslında toplumun sönmeyen ışıkları. Bu ışıklar bu toplumda ne kadar çok artarsa, bu ülkedeki insanlar o kadar mutlu, başarılı ve gelecekleri o kadar aydınlık olacak." sözlerine yer verdi.



Oyuncu Ferdi Merter de Akçatepe ile tanıştıklarında 4-5 yaşında olduklarını ve 75 yıldır ayrılmadıklarını ifade ederek, "Çok yakın bir dostumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Anılarımızı anlatmaya kalkarsam bu gece burada kalmanız gerekir. Rahmetli Aliye Rona ablamız, 'Sizi ne zaman evlendireceğim' diye takılırdı bize. Hiçbir anımız ayrı geçmezdi." dedi.



Sanatçı Erol Evgin ise Akçatepe'yle yaklaşık 50 yıldır tanıştıklarını, "Renkli Dünya" adlı filmin yanı sıra aynı sahneyi de paylaştıklarını anlattı.



Ailece görüştüklerine dikkati çeken Evgin, "Çok büyük bir sanatçıydı. İnsan olarak da çok değerliydi. İçi dışı bir. İçi de o tebessümü gibiydi. Tertemiz bir insandı. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış, tüm sıkıntıları mizahla aşmış, ömrünü sanatına adamış çok değerli bir dostumu yitirdim." diye konuştu.



"HABABAM SINIFI' ÖKSÜZ KALDI"



"Hababam Sınıfı"nda canlandırdığı "Bacaksız" karakteriyle tanınan Tuncay Akça da film ekibinden birçok kişinin vefat etmesinden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.



Akçay, Akçatepe'nin güzellikleri temsil ettiği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:



"Ekibimiz yavaş yavaş ahirete intikal ediyor. Herhalde orada rahmetli Ertem Ağabey ekibi yeniden kuruyor. Güzel bir 'Hababam Sınıfı' çekecek galiba. Ertem Eğilmez bizi sinemaya getiren kişiydi ama o ekipte Halit Ağabeyin ayrı bir yeri vardı. Arzu Film içinde en güzel filmlerimi Halit ve Ertem ağabeylerle yaptım. Türk sinemasında güzel bir yeri olan 'Hababam Sınıfı' 42 senedir oynuyor. Bir 42 sene daha oynayacak."



Aynı filmde "Hayta İsmail" rolünde yer alan Ahmet Arıman ise Akçatepe'yi çok özleyeceklerini belirterek, "Münir Abi yaşıyor ama onunla görüşemiyoruz çok ağır hasta. Son bir abimiz, babamız o vardı ama iki yıl önce felç oldu ve aramızdan ayrıldı. Son derece iyi bir insan, iyi bir oyuncuydu. Halit Ağabey çok sevecen, sıcak ve samimiydi. Bir baba gibiydi. 'Hababam Sınıfı' öksüz kaldı." ifadelerini kullandı.



Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



