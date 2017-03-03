Üsküp'te Ezanı Güzel Okuma Kursu

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Makedonya İslam Birliği tarafından imam ve müezzinlerin yanı sıra medrese öğrencilerine yönelik "Ezanı Güzel Okuma Kursu" başlatıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Makedonya İslam Birliği tarafından imam ve müezzinlerin yanı sıra medrese öğrencilerine yönelik "Ezanı Güzel Okuma Kursu" başlatıldı.



Kursla ilgili açıklama yapan Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, 1 Mart'ta açılan kursa 25 öğrencinin katıldığını belirterek, "Öğrenci kapasitemiz sınırlı değil. Talebe göre bu sayı 35-40'a kadar çıkabilir." dedi.



Kursa katılımın günden güne arttığını söyleyen Alkan, sabah saatlerinde imam ve müezzinlere yönelik kursun ardından Üsküp'teki İsa Bey Medresesi öğrencilerine yönelik de makam ve ezan okuma kursu verildiğini ifade etti.



Alkan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Makedonya İslam Birliğine, kursun gerçekleştirilmesinde verdikleri destek için teşekkür etti.



İsa Bey Medresesi Müdürü İbrahim İdrizi, ezanın İslam'a çağrıda önemli rol oynadığına işaret ederek, ezanın güzel okunmasının insanda olumlu etki yarattığını dile getirdi.



İdrizi, ilerleyen dönemde Makedonya'daki medreseleri gezerek ezan okumaya yatkın öğrencilerin belirleneceğini aktararak, seçilen bu öğrencilere de ezanı güzel okuma dersleri verileceğini ifade etti.



Kurs, 12 Mart'a kadar sürecek.